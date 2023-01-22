لدعمه صندوق تحيا مصر.. السيسي يمنح الفنان ياسر جلال شهادة شكر وتقدير



منح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، شهادة شكر وتقدير للفنان ياسر جلال، لإسهاماته في دعم مشروعات صندوق تحيا مصر.

وجاء نص شهادة الشكر والتقدير: “شهادة شكر وتقدير من السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى السيد ياسر محمد جلال أحمد، تقديرا منا لدوركم الوطني وإسهاماتكم الفعالة في دعم مشروعات صندوق تحيا مصر، مع أطيب التمنيات بدوام التوفيق ومزيد من الجهد لخدمة الوطن، وفقا لموقع صدى البلد.



وكان الفنان ياسر جلال قد أعلن قبل أيام عن تبرعه بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه لصالح صندوق تحيا مصر، وقال في تصريحات صحفية: “المرّة دية باعلن عن الجهة والمبلغ اللي اتبرعت بيه، لأني بتمنى إن كلنا نشترك، ونعمل اللي نقدر عليه”، وأضاف: “بدعى زملائى النجوم أنهم يتبرعوا باللي يقدروا عليه.. عارف إن فيه منهم اللي عمل الموضوع دا قبل كده.. بس لو عملوا ده تاني يبقى شيء عظيم”.

من جانبه أكد الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، أن التكريم هو تكريم لكل الفنانين، مؤكدا أنه لا يزال يتبنى مبادرة رد الجميل، مطالبا كل زملائه بتقديم عمل فني يذهب ريعه لصندوق تحيا مصر؛ لأن ما وصل له الفنانون هو من خير بلدنا.

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