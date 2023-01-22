Posted on by

وزير الهجرة : (1,855) حصة اغاثية وزعت للنازحين في السليمانية وصلاح الدين


اصدرت وزير الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو، تعليمات لفرق فروع الوزارة الميدانية في المحافظات بالاستمرار باغاثة النازحين داخل وخارج المخيمات .
اذ وزعت فرق الوزارة الميدانية في محافظة السليمانية (1,105) حصة اغاثية متنوعة بين الاسر النازحة في قضائي سيد صادق و حلبجة، اضافة الى توزيع فرق فرع الوزارة في محافظة صلاح الدين (750) حصة اغاثية متنوعة بين الاسر النازحة في قضاء الطوز، وتضمنت الحصص الموزعة سلات غذائية وصحية ومستلزمات منزلية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close