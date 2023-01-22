تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
اصدرت وزير الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو، تعليمات لفرق فروع الوزارة الميدانية في المحافظات بالاستمرار باغاثة النازحين داخل وخارج المخيمات .
اذ وزعت فرق الوزارة الميدانية في محافظة السليمانية (1,105) حصة اغاثية متنوعة بين الاسر النازحة في قضائي سيد صادق و حلبجة، اضافة الى توزيع فرق فرع الوزارة في محافظة صلاح الدين (750) حصة اغاثية متنوعة بين الاسر النازحة في قضاء الطوز، وتضمنت الحصص الموزعة سلات غذائية وصحية ومستلزمات منزلية.
وزير الهجرة : (1,855) حصة اغاثية وزعت للنازحين في السليمانية وصلاح الدين
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط