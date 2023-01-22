وفد تركي يزور أسر ضحايا الهجوم الذي استهدف مواطني إقليم كوردستان في “ماردين”



2023-01-22

زار وفد من مدينة ماردين التركية، يوم الأحد، مدينة دهوك لتقديم التعازي الى ذوي ضحايا الهجوم الذي استهدف مواطنين من إقليم كوردستان على طريق مدينة نصيبين – ماردين في تركيا.

والتقى الوفد الذي ضم وجهاء مدينة ماردين ورجال دين ورجال أعمال وعدد من المسؤولين الحكوميين، بمحافظ دهوك علي تتر.

وقال احد اعضاء الوفد اثناء اللقاء مع محافظ دهوك، “نحن جئنا الى هنا لتقديم التعازي الى اسر الضحايا، ونحن نحمل معنا رسالة من والي مدينة ماردين”.

وجاء في الرسالة، إن “هذه الحادثة اثرت على نفوس اهالي ماردين بشكل كبير، ونحن ندين وبشدة هذا الفعل الشنيع، ومنذ بداية الحادثة وحتى الان نحن نتابع القضية حتى تتحقق العدالة وان تلك الدماء لن تذهب هدرا”.

وليلة 18 على 19 من شهر كانون الثاني/ يناير تعرض خمسة مواطنين مسنين بينهم ثلاث نساء ينحدرون من محافظة دهوك إلى هجوم مسلح على طريق مدينة نصيبين – ماردين في الأراضي التركية مما أسفر عن مقتلهم جميعا.

وندد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بشدة بالهجوم الذي استهدف اولئك المواطنين، بينما أعلن المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف، أعلن أن بلاده تتواصل مع السلطات في أنقرة للوقوف على ملابسات الحادثة.

واليوم الأحد، أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة دهوك علي تتر،، إلقاء القبض على المتهم بقتل خمسة مواطنين من إقليم كوردستان من خلال إطلاق النار عليهم على طريق مدينة نصيبين – ماردين في تركيا.

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