اعتقال عشرات المطلوبين في عدة محافظات خلال الساعات الماضية

أعلنت وزارة الداخلية، أمس الاحد، عن اعتقال عشرات المطلوبين وفق تهم مختلفة في عدد من المحافظات.

وذكر بيان للوزارة تلقته (المدى)، أن “المفارز الميدانية لمركز شرطة كمرك نينوى التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة السادسة نجحت في ضبط 6 عجلات تحتوي على مواد متنوعة تشمل (حجر مرمر، مصاعد للأشخاص، مفاقس دواجن) مخالفة للضوابط الكمركية، وتمت إحالة المضبوطات الى الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائقين”.

وأضاف البيان، أن “المفارز الميدانية لمركز شرطة كمرك زرباطية ضبطت مسافراً بحوزته حبوبا مخدرة نوع (متفورتكس – رهاكين)”.

وتابع، أنه “وفي محافظة البصرة فان مفارز مركز شرطة كمرك أم قصر الشمالي ضبطت (4) حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد ومتجاوزة المدة القانونية المسموح ببقائها داخل الميناء بحسب قانون الكمارك، تحتوي على (مرشحات هواء – بخور)”.

وأكد البيان “تنظيم محضر ضبط أصولي بجميع المواد المضبوطة وعرض الأوراق التحقيقية على أنظار قاضي التحقيق”. وأشار، إلى أن ” مفارز قيادة شرطة ميسان القت القبض على (12) متهماً وفق مواد جنائية مختلفة أبرزها الإرهاب والإيذاء والتهديد في مركز قضاء الكحلاء والنواحي التابعة له، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل”.

وذكر البيان، أن “قطعات فرقة الرد السريع المتمثلة بالفوج الأول ووحدة استخبارات الفوج وفي عملية أمنية تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب في حي النداء بمحافظة ميسان، حيث تم تسليمه الى جهة الطلب أصوليا”.

وأوضح البيان، أن “الجهود الأمنية لقطعات الفرقة الأولى شرطة اتحادية قامت بتأمين وحماية المناطق وحصر السلاح بيد الدولة أسفرت عن تمكن مفارز اللواء الأول وبإسناد الجهد الاستخباري من تنفيذ عملية تفتيش عن الأسلحة غير المرخصة في ناحية (الوحدة) ببغداد، تم خلالها ضبط (6) بنادق مختلفة الأنواع”.

ولفت، إلى “تمكن قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى من خلال عملية تفتيش واسعة في منطقة (العبيدي -حي البتول) تم خلالها ضبط (10) بنادق مختلفة الأنواع، مسدسَين، 150 اطلاقة سلاح BKC،5 رمانات يدوية، 2 خوذ عسكرية، وتم ضبط جميع الأسلحة والمواد والتعامل معها اصولياً”.

وتحدث البيان، عن “قيام مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب مكافحة سرقة سيارات الرصافة بإلقاء القبض على متهم بسرقة عجلة ضمن جانب الرصافة. وتم توقيف المتهم أصوليا واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق احكام المادة 440 من قانون العقوبات”.

وأفاد بـ”تمكن مفارز مكتب القدس لمكافحة الإجرام من القبض على متهم لقيامه بالدخول الى إحدى الدور السكنية ضمن قاطع المسؤولية وسرقة سلاح نوع مسدس مع مبلغ مليوني دينار وجهاز موبايل نوع آيفون”.

وأورد، أن “أقوال المتهم دونت وتم تصديقها قضائياً بالاعتراف على جريمة سرقة الدار استناداً لأحكام المادة 444 من قانون العقوبات”. ويسترسل البيان، أن “مفارز قيادة شرطة محافظة واسط القت القبض على (31) مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة، كما تم فرض (401) غرامة مرورية لعجلات مخالفة”.

وشدد، على أن “هذه الممارسات تأتي ضمن إطار تدعيم الأمن الوقائي في تعزيز إجراءات الأمن لعموم مناطق المحافظة وإنفاذ القانون”.

وأفاد البيان، بأن “مفارز ودوريات قيادة شرطة محافظة البصرة نفذت حملة أمنية واسعة النطاق في عموم أقضية المحافظة تمكنت خلالها من إلقاء القبض على (130) متهماً قضائياً وفق مواد جنائية مختلفة”. وأضاف، أن “الحملة أسفرت أيضاً عن ضبط (48) شخصا أجنبي الجنسية لمخالفتهم قانون الإقامة، كما تم ضبط (214) عجلة و(105) دراجات نارية مخالفة للتعليمات المرورية وضبط 4 بنادق نوع كلاشنكوف ورشاش نوع BKC ومواد مخدرة تقدر بالغرامات وكمية كبيرة من الحبوب المخدرة تقدر بـ(191000) حبة مخدرة”.

وذهب البيان، إلى أن “مديرية شرطة محافظة البصرة استخدمت ستراتيجية جديدة في تنفيذ واجباتها الأمنية وفق الخطط الموضوعة مسبقاً”.

وأردف، أن “مفارز ودوريات قيادة شرطة محافظة كركوك/ شعبة السيطرات تمكنت من إلقاء القبض على (16) مطلوبا للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة بحسب ما ورد في بيانات النافذة الوطنية للمطلوبين ومن بينهم مطلوب وفق قانون مكافحة الإرهاب، كما تم ضبط أسلحة متنوعة والقبض على حائزيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتسليمهم الى مراكز الشرطة وفق القانون”.

ويواصل، أن “مفارز ودوريات قيادة شرطة محافظة المثنى نفذت واجبات ومهام أمنية في عموم أقضية المحافظة تمكنت خلالها من إلقاء القبض على عدد من المطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة”.

ومضى البيان، إلى أن “الحملة أسفرت أيضاً عن ضبط عجلات ودراجات نارية مخالفة لشروط السير والتعليمات المرورية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتوقيفهم وفق أحكام قانون العقوبات العراقي”.

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