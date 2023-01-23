الاطار التنسيقي سيعقد اجتماعا لمناقشة ارتفاع سعر صرف الدولار بحضور السوداني



:22/01/2023

افاد مصدر امني، الاحد، بان قادة الاطار التنسيقي سيعقدون اجتماعا بعد قليل في مكتب زعيم تحالف الفتح هادي العامري.

وقال المصدر ، ان “قادة الاطار التنسيقي سيعقدون اجتماعا بعد قليل في مكتب زعيم تحالف الفتح هادي العامري، وبحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”.

واضاف البيان، ان “الاجتماع يعقد لمناقشة عدد من الملفات السياسية، وكذلك الاقتصادية المتعلقة بارتفاع سعر صرف الدولار”.

قادة الاطار التنسيقي سيعقدون اجتماعا لمناقشة ارتفاع سعر صرف الدولار بحضور السوداني.

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