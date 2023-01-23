الجيش العراقي يمنع فلاحين كورد من زراعة أراضيهم في قرية غرب كركوك



اقدمت قوات تابعة للجيش العراقي، يوم الاحد، على منع العشرات من الفلاحين الكورد قرية بلكانة التابعة لناحية سرگران بقضاء الدبس (جنوب غرب كركوك) من حراثة أراضيهم وزراعتها.

وبحسب معلومات: فقد داهمت قوات من الجيش العراقي قرية بلكانة لمنع الفلاحين الكورد من حراثة أراضيهم وزراعتها، وهناك قوة عسكرية كبيرة من الجيش تطوق القرية حالياً.

يذكر ان هذه القوات العسكرية العراقية قد هددت المزارعين الكورد انه في حال زراعة اراضيهم، فأنهم سيواجهون العقوبات.

وتستمر هذه الاعتداءات منذ فرض سيطرة مليشيات الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية الأخرى على كركوك في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 في هجوم عسكري واسع النطاق غير مبرر عقب استفتاء الاستقلال بإقليم كوردستان في 25 سبتمبر/ أيلول ، ما سهل عودة سكان من وسط العراق وجنوبه الى المدينة .

الجدير بالذكر أن هناك مشاكل حول مليكة الأراضي الزراعية في 38 قرية بناحية سرگران، 26 منها أُعيدت للمزارعين الكورد دون اعتراض من العرب، إلا أن 12 قرية لا تزال المشاكل فيها مستمرة بين المزارعين العرب والكورد، على الرغم من أن العرب كانوا قد حصلوا على تعويضات رسمية عام 2003 وعادوا إلى مناطقهم الأصلية، إلا أنهم الآن وبدعم من الجيش العراقي وميليشيات الحشد الشعبي وبكتب مزورة موقعة من محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري عادوا للمطالبة بأراضي 12 قرية والتي تبلغ مساحتها ما يزيد على 63 ألف دونم.

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