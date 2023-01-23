السوداني يصدر قرارات لمعالجة تقلبات سعر صرف الدولار



:22/01/2023

اصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، عدة قرارات لتثبيت سعر الصرف ومنع التلاعب به في الاسواق المحلية.

وقال المكتب الاعلامي للسوداني في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، انه “بناء على توجيه رئيس الوزراء تم اتخاذ عدة قرارات تصب في مسار تثبيت سعر الصرف ومنع التلاعب والحد من الضرر في عجلة الاقتصاد الوطني”.

واضاف البيان، انه “تم فتح نافذة جديدة لبيع العملة الأجنبية لصغار التجّار عبر المصرف العراقي للتجارة (TBI)”، لافتا الى ان “تمويل البنك المركزي للمصرف العراقي للتجارة (TBI) بمبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار أميركي لغرض فتح الاعتمادات المستندية لصغار التجار، والاكتفاء بالفاتورة الأولية ورقم حساب المستفيد الأخير من الاعتماد”.

واوضح، انه “تم إطلاق استيراد السلع والبضائع للشركات المسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة الاتحادية بجميع أنواع الشركات والمصانع المسجلة لدى المديرية العامة للتنمية الصناعية والمشاريع الاستثمارية بجميع أنواعها المرخصة أصوليا من هيآت الاستثمار، والمكاتب العلمية المسجلة أصوليا والأفراد والمكاتب المسجلين لدى الغرف التجارية العراقية (المشمولة بشرط إجازة الاستيراد أو غير المشمولة)”.

واشار البيان، الى انه “تم تسهيل إجراءات الاستيراد وتقليص متطلبات فتح الاعتمادات المستندية، وإلغاء إعمام الهيئة العامة للضرائب الخاص بفرض غرامات تأخيرية على المستوردين وباقي المكلفين بالهيئة العامة للضرائب”، مبينا ان “اشراك غرف التجارة واتحاد الصناعات في جلسات المجلس الوزاري للاقتصاد، ممثلين للقطاع الخاص”.

وتابع: “يتم عقد هذا الاجتماع أسبوعيا، ومتابعة التطورات وتنفيذ المقررات وإضافة الجهات المذكورة أعلاه لحضور الاجتماع”، مؤكدا انه “تم إضافة دائرة التسجيل العقاري لهذا الاجتماع، وكذلك مسجل الشركات، والتنمية الصناعية وهيئة الاستثمار ومصرفي الرافدين والرشيد”.

واكد البيان، ان “مسؤولية مواجهة التقلبات في السوق المحلية هي مسؤولية مشتركة وذات بعد أخلاقي ووطني ويتحتم على الجميع الاستجابة لها سواء في القطاع الخاص أم العام”، مشددا على “إعادة النظر في عمل الهيئة العامة للضرائب وأن يكون عملها وفق معايير النزاهة والقانون ويؤكد أن الحكومة لن تتساهل إزاء أي ضرر يكون المواطن ضحيته”.

واعرب السوداني بحسب البيان، عن “جدية الأجهزة الحكومية في إجراء الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة التردي والتراجع الذي تسببت به القرارات الخاطئة في السنوات السابقة”.

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