المرجع الخالصي: الجرأة على حرق كتاب الله تعكس واقع الغرب الهمجي والاستعمار المعاصر

حين يتجرأ الشاذون والممسوخون عن الفطرة الإنسانية على حرق كتاب الله تعالى؛ فإنهم بذلك يعكسون واقع الغرب الهمجي الممتد لأجدادهم الفايكنج والمغطى بالفترة الصليبية المحرّفة، وهمجية الاستعمار المعاصر، والحربين العالميتين المنتهية بقنابلها الذرية والممهدة لعصر الانحطاط والمثلية الشاذة، ولكنهم يعكسون أيضاً حالة العالم الإسلامي والفتن الممزقة للامة ولهاث الجبناء والخونة خلف التطبيع والخنوع مع العدو الغادر بما يمثله من خطر على الإنسانية كلها، ولم يبق الا موقف الأمة الرافضة للخنوع والتطبيع المهين، ولا يمثلهم الا صوت العلماء المخلصين والمراجع المجاهدين الواعين وما اقلهم في هذا الزمان.

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