بحضور السوداني.. “إدارة الدولة” يلتئم لمناقشة التطورات السياسية والاقتصادية



2023-01-23

عقد ائتلاف “إدارة الدولة” الجامع للقوى السياسية المشاركة في تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، مساء الاثنين، اجتماعه الدوري.

وأخبر مصدر مطلع، أن “الاجتماع عقد بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وسيشهد مناقشة عدد من الملفات على الساحة السياسية والاقتصادية والأمنية”.

وصباح اليوم الاثنين، قرر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إعفاء محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف من منصبه، فيما كلف علي محسن العلاق بإدارة البنك بالوكالة.

يشار إلى أن قرار إعفاء مصطفى غالب، جاء بالاتفاق ما بين قادة الإطار التنسيقي والسوداني، خلال اجتماع لقادة الإطار، عقد أمس، في منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري، وفقاً لمصدر مطلع.

وتأتي هذه القرارات في وقت يشهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 ارتفاعاً تدريجياً ليصل لأعلى مستوياته خلال الأيام الأخيرة حيث تخطى حاجز 165 ألف دينار لكل 100 دولار.

وتحالف إدارة الدولة هو ائتلاف برلماني عراقي، تشكل يوم 25 أيلول سنة 2022، بعد انسحاب نوّاب الكتلة الصدرية من مجلس النواب العراقي، ويتألف من الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكوردستاني، وتحالف السيادة، والاتحاد الوطني الكوردستاني، وتحالف عزم، وبابليّون، أُسّس التحالف تمهيداً لتشكيل حكومة عراقية متأخرة بعد مضي سنة على انتخابات مجلس النواب في 10 تشرين الأول سنة 2021.

ويُمثل تحالف إدارة الدولة أكثرية نيابية إذ اشتمل على كل الكتل البرلمانية الرئيسية بدون معارضة إلا من نواب مستقلين قليلين، شُكلت حكومة تحالف إدارة الدولة يوم 27 تشرين الأول سنة 2022 برئاسة محمد شياع السوداني.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط