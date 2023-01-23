بسبب البرد القارس.. محطات الفحم ببريطانيا تستعد للبدء في توليد الكهرباء



د ب أ

التاريخ: 23 يناير 2023

أصدرت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء الوطنية البريطانية أوامرها لثلاث محطات توليد للطاقة تعمل بالفحم في المملكة المتحدة لبدء الاستعداد للعمل في حالة الحاجة إليها لإمدادات الطاقة في البلاد مع موجات البرد القارس المفاجئة.

ونقلت وكالة بي إيه ميديا البريطانية عن الشركة المشغلة قولها إنها أعطت التعليمات في ضوء التوقعات التي تظهر أن هوامش الإمداد بالكهرباء قد تكون أكثر من المعتاد اليوم الاثنين.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تلجأ فيها شبكة الكهرباء الوطنية هذا الشتاء إلى الاحتياطي.

وأضافت أنها تعمل أيضا على تفعيل “خدمة مرونة الطلب” الحية، والتي تتيح لشبكة الكهرباء البريطانية الحصول على مرونة إضافية عندما يكون الطلب الوطني في أعلى مستوياته خلال أيام الذروة الشتوية.

ومن المقرر أن يظل الأمر ساريا حتى مارس المقبل.

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