تذبذب اسعار صرف الدولار في عموم المحافظات



شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاحد، تذبذبا في الاسواق المحلية بعموم المحافظات.

وسجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد، صباح اليوم، سعر صرف بلغ 165,400 دينار مقابل 100 دولار اميركي.

وارتفعت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 162،200 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 162،000 دينار لكل 100 دولار.

وفي مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان بلغ سعر صرف الدولار 164,800 دينار عراقي، بينا في السليمانية فقد بلغ سعر صرف الدولار 165,000 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

فيما بلغ سعر الصرف في البصرة 163,500 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار.

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