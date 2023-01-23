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رئاسة برلمان كوردستان ورؤساء الكتل يجتمعون لمناقشة تعديل قانون الانتخابات


من المقرر أن تعقد رئاسة برلمان كوردستان اجتماعاً مع رؤساء الكتل البرلمانية لمناقشة التعديلات على قانون الانتخابات.

ووفق المعلومات الواردة ل: من المقرر أن تجتمع رئاسة برلمان كوردستان مع رؤساء الكتل البرلمانية، يوم غد الاثنين، لمناقشة التعديلات على قانون الانتخابات وإعادة تفعيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء.

ويأتي الاجتماع في وقت تختلف فيه الأطراف السياسية في إقليم كوردستان حول توقيت وطريقة إجراء الانتخابات المقبلة، لذلك من المتوقع أن يأتي هذا الاجتماع بنوع من التفاهم والتقارب بين الأطراف السياسية.

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