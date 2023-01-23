مستشفى ابي غريب العام تأريخ طويل من الخدمات الطبية و الصحية لاهالي قضاء ابي غريب



تقرير / احمد عبد الصاحب كريم

تأسس مستشفى ابي غريب العام عام ١٩٦٨ كأول مستشفى في قضاء ابي غريب و التي تعتبر من اقدم و اشهر المستشفيات في العراق و تغطي خدماتها الطبية و الصحية و العلاجية كثافة سكانية كبيرة لاكثر من مليون نسمة في القضاء و المناطق المجاورة له و المحافظات الاخرى و تضم المستشفى مبنى الاستشارية و الطوارى و اقسام (الباطنية ، الجراحية ، الجناح الخاص ، المجاري البولية ، العيون ، الاذن و الانف و الحنجرة ، قسم النسائية و التوليد ، قسم الاطفال ، الكسور و العظام) فضلا عن المختبرات و مركز غسل الكلى و وحدات الخدمات الساندة

و بين مدير مستشفى ابي غريب العام الدكتور (عامر العزاوي) ان المستشفى تعتبر احد اهم المؤسسات الصحية في جانب الكرخ و بالاخص في مناطق الاطراف و تمتلك اكفأ الملاكات الطبية و الصحية و العلاجية من ذوي الخبرة حيث استقبلت المستشفى خلال شهر تشرين الثاني من العام الجاري (١٢٠٧١) مراجع في العيادة الاستشارية و (١٠٨٤٣) مراجع في ردهة الطوارىء و اجرت صالات العمليات (١٤٠١) عملية جراحية متنوعة

و اضاف العزاوي اجرت مختبرات المستشفى (٦٤٨٨٧) الف فحص مختبري و (٨٤٦٠) فحص في الوحدات الساندة و اجرت صالات الولادة (٥٧٠) مولود من الذكور و الاناث و اجراء (٤٠٦) غسل كلوي في مركز غسل الكلى .

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