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مقتل وزير الداخلية الأوكراني و15 آخرين جرّاء تحطّم مروحية في كييف


أ ف ب
قُتل 16 شخصًا بينهم وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكيج وطفلان جرّاء تحطّم مروحية قرب روضة أطفال صباح الأربعاء في منطقة كييف، حسبما أعلنت الشرطة الأوكرانية.

وقالت الشرطة في بيان “لدينا معلومات عن 16 قتيلًا بينهم طفلان”. وأشارت أيضًا في بيانها إلى مقتل وزير الداخلية ومساعده الأول ومسؤول كبير آخر كانوا على متن المروحية.

وقال قائد الشرطة، إيهور كليمينكو، على فيسبوك اليوم الأربعاء إن ما لا يقل عن 16 شخصا لقوا حتفهم في حادث تحطم الطائرة ببلدة بروفاري الصغيرة. وكان من بين القتلى نائب وزير الداخلية يهوينج جنين ووزير دولة.

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