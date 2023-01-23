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نائب محافظ العاصمة أربيل يوضح بصدد قرار إغلاق شارع سياحي شهير


أوضح نائب محافظ العاصمة أربيل ، اليوم الاثنين ، بصدد إغلاق احد الشوارع المعروفة في العاصمة وذات جذب سياحي ، وتعويض أصحاب المحلات الواقعة في هذا الشارع ممن لديهم عقود رسمية مع مديرية البلدية.

هيمن قادر ، قال ان شارع الغزالي وهو شارع سياحي في العاصمة أربيل ويحوي مطاعم ومقاهي ، سيتم اغلاقه ونقله الى مكان آخر ، وتعويض أصحاب المحلات والأماكن ، الذين لديهم عقود رسمية مع مديرية بلدية أربيل .

موضحاً ، ان بعض المحلات والمقاهي بنيت بشكل متجاوز في الأعوام الأخيرة خاصة خلال فترة تفشي وباء كورونا على أراضي مخصصة للشوارع او تحت أعمدة الكهرباء ، ماخلق زحاماً وعدم تنظيم في الشارع المعروف بالغزالي.

نائب محافظ العاصمة أربيل ، تابع بالقول ، ان الشارع سيُغلق وينقل الى مكان آخر بقرار من مجلس الوزاء ووزارة البلدية والسياحة في حكومة إقليم كوردستان وسيتم تعويض أصحاب الملك ، الذين لديهم عقود رسمية مع مديرية بلدية أربيل وفق الضوابط والتعليمات ، وقد تحدث وزير البلدية بنفسه مع هؤلاء وقد منحوا سابقاً عدة مرات مُهل للاخلاء.

وحول موعد اغلاق الشارع ، قال نائب محافظ العاصمة ، انه لم يحدد موعد لذلك بعد ، لكن قد يكون قريباً.

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