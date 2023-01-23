نيجيرفان بارزاني والضاري يجددان دعمهما لحكومة السوداني ومنهاجها الوزاري



أبدى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس المشروع الوطني العراقي جمال الضاري الأحد، دعمهما لحكومة رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني.

وذكر بيان أصدرته رئاسة الإقليم أن نيجيرفان بارزاني استقبل الضاري اليوم في أربيل، وبحث معه “الأوضاع الداخلية العراقية والعملية السياسية وعلاقات العراق مع دول المنطقة، وأوضاع المنطقة بصورة عامة”.

وأشار البيان إلى أن الجانبين جددا التعبير عن دعمهما للحكومة الاتحادية العراقية ولمساعي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتنفيذ المنهاج الوزاري للحكومة وحل مشاكل البلاد، وخاصة المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد.

وأضاف البيان أن نيجيرفان بارزاني والضاري “شددا على ضرورة سعي كل الأطراف والقوى السياسية العراقية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار للعراق”.

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