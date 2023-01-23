نيجيرفان بارزاني يضع حجر الأساس للمعهد الثقافي الفرنسي – الألماني المشترك في قلعة أربيل



وضع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، حجر الأساس للمعهد الثقافي الفرنسي – الألماني المشترك في قلعة أربيل.

وشارك في المراسم التي أقيمت بمناسبة الذكرى السنوية الستين لعقد اتفاقية الإليزيه أو اتفاقية الصداقة الفرنسية – الألمانية، إلى جانب نيجيرفان بارزاني، كل من سفيري ألمانيا وفرنسا ومحافظ أربيل ومسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم، وقنصلي البلدين في أربيل.

وقال نيجيرفان بارزاني في كلمة له: «سعيد اليوم بالمشاركة في وضع حجر الأساس للمعهد الثقافي المشترك بين ألمانيا وفرنسا، وأشكر كلتا الدولتين على كل الدعم الذي تقدمانه لإقليم كوردستان والعراق».

وأضاف: «لا شك أن هذا المعهد سيصبح جسراً آخر للصداقة بين إقليم كوردستان وألمانيا وفرنسا».

وذكر أن «برلين وباريس قدمتا المساعدة لإقليم كوردستان في الأوقات العصيبة سواء عسكرياً أم ثقافياً وإنسانياً».

وتابع: «بهذه المناسبة التي أرى أنها مهمة جداً في تعزيز العلاقات الثقافية بين الجانبين، نشكرهم على جميع المساعدات ونأمل استمرارها مع إقليم كوردستان والعراق».

ورحب رئيس الإقليم بالوفدين القادمين بهذه المناسبة من برلين وباريس وسفيري فرنسا وألمانيا لدى العراق وقنصلي البلدين في أربيل.

واختتم قائلاً: «هذا حدث مهم لأنه كما قال السفير الفرنسي فإن هذه الخطوة هي الرابعة من نوعها، وهذه المرة يتم تأسيس المعهد في أربيل وفي موقع مهم جداً ألا وهو قلعة أربيل في دليل على عمق العلاقات بين إقليم كوردستان وألمانيا وفرنسا».

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