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هيئة النزاهة تكشف عن استعادة اكثر من 3 مليار دينار الى احد مصارف بغداد


كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الاحد، عن استعادة مبلغ (3,200,000,000) دينار إلى أحد فروع المصرف الصناعي في بغداد.

وقالت الهيئة في بيان مقتضب ان “دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى قيام أحد المقترضين بتسليم مبلغ القرض البالغ (3,200,000,000) دينار إلى فرع المصرف الصناعي في ساحة بيروت، بعد مطالبة المصرف بإعادته”.

واضاف البيان، أن “إجراءاتها التحقيقية وكشفها عن منح القرض بالمبلغ المذكور في العام 2016؛ لإنشاء معمل لتدوير وكبس النفايات في محافظة بابل الذي كشفت أنه وهمي، وليس له وجود على أرض الواقع، قادت إلى مطالبة المصرف بإعادة المبلغ وهو ما تحقق فعلا”.

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