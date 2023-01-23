” يا نصر الله اطلع برة ” هل سيكون شعار ثورة الشعب اللبنانى القادمة لتحرير لبنان من حزب الله ؟



بيان صحفى

اكدت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان ان ثورة الشعب اللبنانى لتحرير لبنان من حزب الله ستاتى حتما وكذلك تحرير لبنان من الطبقة السياسية التى اوصلت لبنان الى الافلاس والازمة الاقتصادية الطاحنة التى تضرب الشعب اللبنانى

وقال المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان شعار ثورة الشعب اللبنانى القادمة سيكون رسالة الى حزب الله لاخراجه من لبنان ومن التدخل بشئون لبنان مما اوقف الدعم الدولى والمالى الى لبنان واوصل شعب لبنان لتلك الازمات

واكد ان حزب الله يحتل لبنان بالسلاح ويرهب شعب لبنان ومتورط بالازمة السياسية والاقتصادية ويمارس ارهاب على قضاة لبنان بشان ملف انفجار مرفا بيروت وجعل لبنان تخسر دعم الدول الخليجية والاوروبية التى كانت ستساعد لبنان للهروج من الازمة الاقتصادية

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