Posted on by

” يا نصر الله اطلع برة ” هل سيكون شعار ثورة الشعب اللبنانى القادمة لتحرير لبنان من حزب الله ؟


بيان صحفى

اكدت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان ان ثورة الشعب اللبنانى لتحرير لبنان من حزب الله ستاتى حتما وكذلك تحرير لبنان من الطبقة السياسية التى اوصلت لبنان الى الافلاس والازمة الاقتصادية الطاحنة التى تضرب الشعب اللبنانى

وقال المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان شعار ثورة الشعب اللبنانى القادمة سيكون رسالة الى حزب الله لاخراجه من لبنان ومن التدخل بشئون لبنان مما اوقف الدعم الدولى والمالى الى لبنان واوصل شعب لبنان لتلك الازمات

واكد ان حزب الله يحتل لبنان بالسلاح ويرهب شعب لبنان ومتورط بالازمة السياسية والاقتصادية ويمارس ارهاب على قضاة لبنان بشان ملف انفجار مرفا بيروت وجعل لبنان تخسر دعم الدول الخليجية والاوروبية التى كانت ستساعد لبنان للهروج من الازمة الاقتصادية

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close