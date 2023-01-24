اثناء زيارته محافظ الديوانية.. وزير الاعمار: وجهنا بسرعة انجاز المشاريع الحالية و سنعلن عن مشاريع جديدة قريباً



زار وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة السيد بنگين ريكاني، محافظة الديوانية، لمتابعة المشاريع التي تنفذها الوزارة في المحافظة، ورافقه في الزيارة رئيس لجنة الخدمات النيابية السيد محما خليل وعدد من السادة النواب و السيد المحافظ وكالة.

و أكد السيد الوزير ان زيارتنا تأتي للاطلاع على واقع الحال، و دفع وتيرة العمل وحل المشاكل والمعوقات، و وجهنا الشركات المنفذة لمشروعي مجاري الديوانية ومجسر الجمهورية وباقي المشاريع للإسراع في انجاز المشاريع، واعداً بمراقبة جدول تقدم العمل ومحاسبة المقصرين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

واضاف السيد الوزير أن محافظة الديوانية العزيزة تحظى باهتمام الحكومة ، وكانت اولى محطات السيد رئيس مجلس للوزراء بعد تشكيل الحكومة، و وزارة الاعمار عازمة على رفع المستوى العمراني وتقديم الخدمات للمواطنين، مشيراً الى قرب الاعلان عن مشاريع جديدة للمحافظة ضمن البرنامج الحكومي.









تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط