الاستخبارات العسكرية : القبض على ثلاثة إرهابيين و23 متهماً بقضايا متنوعة في مناطق متفرقة



أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاثنين، عن القاء القبض على ( 3 ) إرهابيين و( 23 ) متهماً بقضايا متنوعة في مناطق متفرقة .

جاء ذلك بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعب ( استخبارات وأمن ) الفرق الحادية عشر والرابعة عشر والسادسة عشر والسابعة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات تم نصب كمائن محكمة في مناطق المحافظات ( بغداد وصلاح الدين ونينوى ) أسفرت عن إلقاء القبض على( 3 ) إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة( 4 إرهاب ) في مدخل نينوى سيطرة الشهيد سبهان وناحية حمام العليل و منطقة الرشاد و( 23 ) متهما بمواد قانونية مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظات ذاتها، وقد تم تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً.

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