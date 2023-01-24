المندلاوي يؤكد على سرعة إنهاء أزمة ارتفاع صرف الدولار



أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي ، على أهمية سرعة إنهاء أزمة ارتفاع سعر الدولار .

وذكر بيان لمكتب المندلاوي أن “النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي ، أكد خلال مشاركته الليلة في اجتماع ( ائتلاف قوى إدارة الدولة ) الذي انعقد الليلة بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ووزير الخارجية فؤاد حسين ، وعدد من قيادات الكتل والتحالفات السياسية المنضوية في الائتلاف، على أهمية سرعة إنهاء أزمة ارتفاع سعر الدولار ، وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح في الأسواق المحلية ، مشددا على ضرورة ” الإسراع بتجنيب المواطنين تداعيات زيادة سعر الصرف المفاجئة “.

وأكد المجتمعون، بحسب البيان، على أهمية إلزام البنك المركزي بتطبيق السياسات المالية اللازمة لتحسين الأداء الاقتصادي ، وكذلك التدقيق والإشراف الدائم على عمل المصارف الخاصة سيما الالتزام بالتعليمات الجديدة للحوالات الخارجية لتجنب تداعيات ما حصل في السابق .

وتطرق الاجتماع إلى أهمية سرعة إرسال الموازنة من قبل الحكومة إلى البرلمان الذي استكمل تشكيل لجانه النيابية بالأيام السابقة وباتت جاهزة لمناقشة مسودة قانون موازنة ٢٠٢٣ والتصويت عليها لغرض ضمان مصلحة المواطنين وتحريك عجلة الاقتصاد العراقي .

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