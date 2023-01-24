الموارد المائية: الخزين المائي «حرج» ونترقب المزيد من الأمطار

أكدت وزارة الموارد المائية، أمس الاثنين، أن خزين العراق المائي، ما يزال حرجا ومتدنيا حتى الآن في ظل الحقائق والمؤشرات المتوفرة، يأتي ذلك في وقت أصدرت هيئة الأنواء الجوية بياناً مفصلاً لحالة الطقس في البلاد، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وانخفاضاً في درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي.

وقال مدير عام الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الـري والبزل في وزارة الموارد المائية أحمد كاظم عبد الله في تصريح ورد لـ(المدى)، إن «الخزين المائي في السدود والخزانات، ما زال متدنيا وحرجا».

وأكد عبد الله، أن «الــوزارة تعول على موجات الأمطار المتوقع هطولها خلال الأشهر المقبلة القليلة المتبقية، لتعزيز الخزين».

وبين، أن «هطول الثلوج شمالي العراق، لم تتجاوز كمياته حتى الآن الـ 25 بالمئة مقارنة بما هطل للمدة ذاتها من العام الماضي».

وأشار، إلى «وجود مؤشرات بحدوث أمطار وموجة فيضان شمالي العراق في الـ 28 من الشهر الحالي وتحديداً شمال نينوى وصلاح الدين وكركوك ستكون لها أهمية كبيرة في زيــادة الخزين المائي لسدي الموصل وحديثة، لمواجهة الاحتياجات المائية للموسم الصيفي المقبل».

وتحدث في الوقت ذاته، عن «الاستفادة من الأمطار الهاطلة بالمنطقتين الوسطى والجنوبية، في إنعاش الأهـوار، وتأمين الحصص المائية لمحصولي الحنطة والشعير».

ومضى عبد الله، إلى أن «الــوزارة وضعت خططاً لتأمين الرية الثالثة لمحصول الحنطة بعد هطول الأمطار خلال الشهر المقبل، وفي حال عدم هطول الأمطار سيتم استخدام الخزين المائي للسدود».

إلى ذلك، ذكرت هيئة الأنواء الجوية في بيان ورد لـ(المدى)، أن «طقس البلاد اليوم الثلاثاء سيكون في المنطقتين الوسطى والشمالية صحواً مع بعض الغيوم، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر تكون رعدية احياناً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، في حين ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد».

وأضافت، أن «طقس يوم الأربعاء في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحواً مع بعض الغيوم، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً يتحول إلى صحو، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد».

وبينت الهيئة، أن «طقس يوم الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد».

ولفت البيان إلى، أن «طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والشمالية، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد».

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