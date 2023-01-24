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بكلفة اكثر من 4 مليارات دينار.. بدء تنفيذ 7 مشاريع في قضاء برده‌ره‌ش


اعلن قائمقام قضاء برده‌ره‌ش (70 كم عن العاصمة اربيل) ويتبع محافظة دهوك ادارياً ، اليوم الثلاثاء ، عن تنفیذ 7 مشاریع ضمن حدود القضاء بكلفة‌ اكثر من 4 مليارات دينار.

إسماعيل مصطفى ، اشار:الى تنفيذ هذه المشاريع ، ومن بينها بناء مدرستين ، وانشاء عدد من الطرق في النواحي التابعة للقضاء ، بكلفة 4 مليارات و600 مليون دينار.

موضحاً ، ان هذه المشاريع دخلت في طور التنفيذ والعمل جاري فيها.

مردفاً ، كما سيتم قريباً وضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الاخرى في قطاعات الماء والكهرباء والطرق والجسور . لافتاً الى تخصيص موازنة خدمية كبيرة لقضاء برده‌ره‌ش.

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