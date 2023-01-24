بيان استنكار على إساءة حرق القران

اصدرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني والفعاليات السياسية والشعبية في العراق بيانا شديد اللهجة الى الشعب والحكومة السويدية ردا على إساءة حرق القران الكريم ، ومما جاء فيه:

ننظر بعين القلق والترقب ردود الأفعال الاسلامية على انتهاك حرمة القرآن الكريم من نفر مستهتر بالقيم السماوية ولا يراعي حرمة دين او مبدأ وتحت حماية دولة تدعي حرية التعبير واحترام عقيدة الاخر وهي مملكة السويد.

وأضاف البيان: انها ليست المرة الاولى التي تفعلها الدنمارك على ارضها بالرسوم المسيئة للرسول الأعظم وعلى ارض جارتها السويد بحرق نسخة من القران الكريم امام الاعلام دون مبرر او سبب يوجب هذا الاعتداء الذي يثير النعرات والتطرف ويعطي حججا لمن يريدون ان يسيئوا للإسلام والمسلمين من الإرهابيين الخارجين عن الملة والدين.

وأضاف البيان: نرجو ان تكون ردود الأفعال الاسلامية حضارية على هذا التصرف الهمجي من قبل الجاليات الإسلامية ، وأن تعي مملكة السويد والدنمارك إنما هذه الأعمال تخل بالأمن والسلم الدوليين ولن تعود على أي من هذه البلدان بالنفع.

وختم البيان: ان دين الاسلام سمح يتعايش ويسالم ولا يعتدي ، لذا نهيب بالعقلاء في بلاد الغرب وبالذات رجال الكنائس بايقاف هذه الاعمال العدائية ضد الاسلام ومنع تكرارها ومعاقبة من اقترفها.

جمعية الخير والبركة الثقافية / المكتب المركزي / بغداد.

منظمه العمل الصالح/ بغداد.

المجلس السياسي للعمل العراقي.

مؤسسة طريق النور الثقافية/ بغداد.

مجلس العمل الرسالي/ بغداد.

التجمع الفيلي الاسلامي /بغداد.

٢٣ / ١ / ٢٠٢٣

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط