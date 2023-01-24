بيان هام من النائب كاظم الشمري …



مشاريع بائسة ونهب تحت يافطة التبليط.. النائب كاظم الشمري يُحذّر من دور مافيات الفساد في الاستحواذ على المشاريع في بغداد

حذّر النائب كاظم الشمري من استمرار مافيات الفساد في الاستحواذ على كافة المشاريع في العاصمة بغداد مِن خلال الإحالة المباشرة وقيام الشركات الفاسدة بتنفيذ مشاريع بائسة وفاشلة معظمها عبارة عن تبليط رديء للشوارع، منتقداً بشدة سوء الإدارة والتخطيط من قبل محافظ بغداد والنائب الفني للمحافظ.

وقال في بيان اليوم :” ان السبب الحقيقي وراء جعل بغداد تصل الى هذا المستوى المتدني على الصعيد الخدمي والعمراني هو الإحالات المباشرة للمشاريع على أساس المجاملات السياسية لأشخاص محددين مسيطرين على المحافظة منذ ما يقارب الثلاث سنوات “.

وأوضح الشمري :” ان هناك انتقادات كثيرة موجهة الى أداء المحافظ ونائبه الفني بسبب سوء الإدارة والتخطيط والتنفيذ والتراجع في المظهر العام الذي تشهده أغلب مناطق بغداد وشبهات الفساد التي تحوم حول عملهما ” ، مبيناً أن :” على هيئة النزاهة تشكيل لجان لمتابعة الأعمال المنفذة ومدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة ولجداول الكميات الموجودة، علماً بأن الاعمال المنفذة فيها نسب فساد كبيرة “.

وأكد الشمري على ” ضرورة إحالة المحافظ ونائبه الى هيئة النزاهة للتحقيق معهما، ونحن مستعدون للتعاون مع هيئة النزاهة بهذا الخصوص “.

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