تعزية لعائلة الفقيد جاسم المطير المحترمون

عائلة الفقيد جاسم المطير المحترمون

تلقينا بحزن عميق نبأ وفاة الشخصية الوطنية والكاتب المعروف جاسم المطير بعد معاناة مع المرض..

لقد امضى الفقيد الراحل سنوات طويلة من عمره مناضلا في صفوف حزبنا، وبرحيله فقدنا رفيق درب، وخسرت الصحافة الوطنية والثقافة التقدمية واحدا من وجوهها وأقلامها المؤثرة.

في مناسبة هذا الرحيل المحزن نتقدم الى عائلة الفقيد ورفاقه واصدقائه بالتعازي والمواساة، متمنين للجميع الصير والسلوان، وللفقيد دوام الذكر الطيب.

المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي

22 كانون الثاني 2023

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