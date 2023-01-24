Posted on by

تعزية لعائلة الفقيد جاسم المطير المحترمون

عائلة الفقيد جاسم المطير المحترمون

تلقينا بحزن عميق نبأ وفاة الشخصية الوطنية والكاتب المعروف جاسم المطير بعد معاناة مع المرض..

لقد امضى الفقيد الراحل سنوات طويلة من عمره مناضلا في صفوف حزبنا، وبرحيله فقدنا رفيق درب، وخسرت الصحافة الوطنية والثقافة التقدمية واحدا من وجوهها وأقلامها المؤثرة.

في مناسبة هذا الرحيل المحزن نتقدم الى عائلة الفقيد ورفاقه واصدقائه بالتعازي والمواساة، متمنين للجميع الصير والسلوان، وللفقيد دوام الذكر الطيب.

المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي

22 كانون الثاني 2023

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close