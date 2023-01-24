تغيير مواعيد ثلاث مباريات في الجولة 13 من الدوري العراقي الممتاز



2023-01-24

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، تغيير مواعيد ثلاث مباريات ضمن مباريات الجولة 13 من المرحلة الاولى للدوري الممتاز.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه تم تغيير موعد مباراة الديوانية وزاخو لتكون في الساعة الثانية ظهراً يوم الخميس المقبل بدلاً من يوم الجمعة، وتقام على ملعب كربلاء بدلاً من ملعب الكوت.

وأضافت أن مباراة القوة الجوية والطلبة ستكون في الساعة السابعة والنصف مساء يوم الجمعة بدلاً من يوم الخميس ملعب الشعب الدولي.

وأشارت إلى أن مباراة نوروز والشرطة ستجري في الساعة الثانية ظهراً يوم السبت المقبل بدلاً من يوم الجمعة، وعلى ملعب فرانسو حريري في اربيل بدلاً من ملعب نوروز في السليمانية.

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