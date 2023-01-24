رئيس ديوان رئاسة الجمهورية يلتقي رئيس ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بغداد



التقى الدكتور “كامل الدليمي” رئيس ديوان رئاسة الجمهورية في مكتبه الخاص الأثنين (٢٣/١/٢٠٢٣)، الأستاذ “فارس عيسى” رئیس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد.

وتم خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الديوان، بحث ومناقشة الأوضاع الراهنة في البلاد، فضلا عن اهم التحديات التي تواجه البلاد داخليا وخارجيا وبالاخص على المستويين الأقتصادي والأمني.

وفي جانب آخر من اللقاء، اكد رئيس ممثلية حكومة أقليم كوردستان على ضرورة تظافر جهود جميع الكتل السياسية لوضع حلول عاجلة لجميع التحديات وبالاخص تفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد كونه يؤثر بشكل مباشر على حياة ومعيشة المواطنين.

ومن جانبه نوه رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الى ان الاستقرار الأقتصادي مرتبط بشكل مباشر بالأستقرار السياسي، لذلك علينا بذل الجهود والعمل المشترك لتجاوز المشاكل والمعوقات التي تعترض عمل الحكومة والعملية السياسية.

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