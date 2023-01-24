رئيس ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بغداد،يزور وزير التربية الأتحادي

زار الاستاذ فارس عيسى رئيس ممثلية اقليم كوردستان في بغداد الاحد (22/1/2023) وزير التربية الاتحادي الدكتور “ابراهيم نامس الجبوري”.

وتم خلال اللقاء استعراض وبحث الاوضاع الراهنة في البلاد وبالاخص مساعي حكومة السيد السوداني لتنفيذ منهاجها الذي اتفقت عليه تحالف قوى الدولة المشاركة في الحكومة.

وفي جانب اخر من اللقاء ااكد رئيس ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بغداد ضرورة تعاون جميع الكتل السياسية مع الحكومة لتنفيذ المنهاج المتفق عليه وبالاخص في الجانب التربوي الذي يعد عماد بناء المجتمع على اسس حضارية.

ومن جانبه اكد السيد الوزير على ان وزارته ماضية باتخاذ خطوات جادة لتنفيذ المنهاج المذكور في الجانب التربوي وبالاخص في قضية بناء المدارس وتوفير اجواء مناسبة للطلبة بغية انجاح العملية التربوية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط