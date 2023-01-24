رئيس ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بغداد يلتقي وفدا من برلمان كوردستان

التقى الأستاذ ” فارس عيسى ” رئيس ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بغداد بمكتبه الخاص صباح اليوم الثلاثاء (24/1/2023) وفداً من برلمان كوردستان.

وتم خلال اللقاء بحث ومناقشة المشاكل العالقة بين اربيل وبغداد، وبالاخص الخلافات الرئيسية كقانون النفط والغاز وحصة الأقليم من موازنة العام الحالي، فضلا عن تنفيذ المادة 140.

واكد الوفد البرلماني على ضرورة استمرار الحوارات بين الجانبين لحل جميع المشاكل وفق الدستور والقانون، و وضع حد لأستخدام رواتب الموظفين وقوت الشعب كورقة في الخلافات السياسية.

وفي ختام اللقاء ثمن الوفد البرلماني دور الممثلية عالياً في حلحلة المشاكل بين اربيل وبغداد وتقديم الخدمات للمواطنين، بحيث اصبحت الممثلية بيتا كوردستانيا في بغداد.

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