ضباب “يستوجب الحذر الشديد” في محافظات العراق خلال الساعات المقبلة



توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الثلاثاء، أن يستمر تشكل الضباب خلال الساعات المقبلة حتى ظهر يوم غدٍ الأربعاء، فيما نبه إلى أنه يستوجب الحذر الشديد جراء تدني مستوى الرؤية.

وقال عطية، عبر منشور على فيسبوك إن “تشكل الضباب الكثيف يستمر خلال ساعات هذه الليلة الثلاثاء/ الاربعاء في مناطق واسعة من مدن البصرة وميسان وواسط وجنوب ذي قـار مما يسـبب تردي واضح في الرؤية الافقية تستوجب الحذر الشديد لسالكي الطرق الخارجية”.

وأردف أن “من المتوقع لن تخف شدته قبل ظهر الاربعاء”، مضيفا: “اما باقي المدن فالضباب يتشكل مابين متوســـــط وخفيف”.

واختتم بالإشارة إلى أنه “لا تغيير بدرجات الحرارة في مدن البلاد كافة”.

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