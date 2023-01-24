وزير البيئة نزار ئاميدي يستقبل السفير الايراني ويبحث معه التعاون المشترك وتدعيم مذكرات التفاهم المعنية بمواجهة الجفاف والعواصف الغبارية



بحث وزير البيئة نزار ئاميدي، مع السفير الايراني محمد كاظم ال صادق أطر التعاون لمواجهة التحديات البيئية.

وقال ئاميدي خلال اللقاء في بيان أن “العراق تربطه علاقة جوار وتاريخ ومصالح مشتركة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالاضافه الى أهمية تطوير العلاقات بما ينسجم لمصلحة البلدين ” ، مبينا أنه بحث أهم التحديات المناخيَّة التي تواجهها المنطقة مثل الجفاف، والتصحر، واثار التغيرات المناخية ، لوضع المعالجات الخاصة بالتكيف وتوفير بيئة صحيَّة مُلائمة للبلدين”.

واضاف ئاميدي أن السفير وجهه دعوة رسمية لوزير البيئة لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمُناقشة ملف التغيرات المناخية وزيادة المساحات الخضراء وتدعيم مذكرات التفاهم السابقة موكدا على ضرورة استمرار التعاون وتوسعته ليشمل دول أخرى في المنطقة، وإيجاد الحلول الناجعة لتخفيف اثار العواصف الغبارية وكل الخطوات التي تخدم مصلحة البلدين الجارين.

من جانبه أكد السفير الإيراني محمد كاظم ال صادق أنَّ لقائه بوزير البيئة لاستمرار التعاون وتبادل الخبرات وتبادل زيارات الوفود الفنية والتوعوية لتعميق التعاون لوضع كل المعالجات في مُواجهة التحديات البيئية .

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