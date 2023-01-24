وزير النقل الأتحادي يلتقي رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد



استقبل وزير النقل الأتحادي الأستاذ “رزاق محيبس السعداوي” بمكتبه الخاص يوم الاحد(22/1/2023) الاستاذ “فارس عيسى” رئيس ممثلية إقليم كوردستان في بغداد.

وتم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة تنفيذ المنهاج الحكومي المتفق عليه، فضلا عن سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين وزارتى النقل الاتحادية واقليم كوردستان بما يطور قطاع النقل خدمة لجميع المواطنين وتسريع وتسهيل عملية النقل بين الأقليم والمحافظات العراقية الاخرى.

ومن جانبه اشاد رئيس ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بغداد، بجهود السيد الوزير و بالخطوات التي تتخذها الوزارة لتطويرقطاع النقل معلناً عن استعداد وزارة نقل في حكومة اقليم كوردستان للتعاون وتسهيل وصول الحمولات وبالاخص المواد الغذائية والوقود بالسرعة الممكنة للمواطنين.

وفي ختام اللقاء اكد معالي وزير النقل الاتحادي على ان الوزارة عازمة لتطوير وتنشيط جميع قطاعات النقل في البلاد.

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