اعتقال متهمين بالمضاربة بصرف الدولار بين كركوك واربيل



اعلنت وزارة الداخلية، القاء القبض على متهمين بالمضاربة بأسعار صرف الدولار بين كركوك واربيل.

وقالت الوزارة في بيان، إنها “كثفت من جهودها في متابعة المتلاعبين بأسعار صرف الدولار خارج الضوابط والقوانين، وبناء على معلومات دقيقة وتكثيف الجهد الاستخباري والعمل المحكم، تم تشكيل مفرزة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ونصب كمين محكم في سيطرة دارمان المشتركة الرابطة بين طريق كركوك – اربيل”.

وأضاف “تم ضبط العجلة يستقلاها متهمين يحاولان الدخول الى محافظة كركوك يحملون معهم مبلغ مالي قدره (200،000،000 مليون دينار عراقي فئة (25،000) وتم القبض عليهما بالجرم المشهود ودونت اقوالهما ابتدائيا حيث اعترف احدهما بأنه صاحب ٤ منافذ كي كارد ضمن محافظة كركوك وقيامه بالتعاون مع احد الاشخاص صاحب شركة للصرافة بالمضاربة بالدولار”.

وتابع البيان “وذلك عن طريق بيع الدولار احد الاشخاص شمالي البلاد الذي تم ذكره بالاعترافات واستلام المبالغ بالدينار العراقي من إحدى المصارف في محافظة اربيل وتم عرض اوراقهما امام انظار قاضي تحقيق محكمة التون كوبري حيث قرر توقيفهما وفق احكام المادة 44 من قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب رقم 39 لسنة 2015”.

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