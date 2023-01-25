اقتصادي يفسّر أسباب انخفاض أسعار صرف الدولار



فسّر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء، أسباب انخفاض سعر الدولار مقابل الدينار العراقي.

وقال المرسومي في تدوينة بعنوان “لماذا انخفض سعر الدولار مقابل الدينار؟”، إن “مبيعات البنك المركزي العراقي لهذا اليوم:-

حوالات واعتمادات = 17.374 مليون دولار.

مبيعات نقدية = 59.900 مليون دولار.

المبيعات الكلية = 77.274 مليون دولار”.

وأضاف الخبير الاقتصادي، “لا تغيير في الاساسيات، مازالت المبيعات النقدية هي الاكبر والحوالات والاعتمادات هي الادنى، وهذا يعني ان انخفاض سعر صرف الدولار غير مرتبط بتطبيق قواعد الامتثال للمنصة الالكترونية التي استحدثها البنك الفدرالي الأميركي، وانما يرتبط بمعنويات السوق الجيدة وبدوافع نفسية ناجمة عن الاجراءات الحكومية الاخيرة واستبدال محافظ البنك المركزي العراقي”.

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