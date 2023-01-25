الاستخبارات تحبط مخططاً ارهابياً لاستهداف محكمة استئناف نينوى

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، إحباط مخطط ارهابي لاستهداف محكمة استئناف نينوى بواسطة ثلاثة انتحارين.

وقالت الوزارة في بيان إنه “بإشراف ومتابعة من قبل وزير الداخلية، نجحت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بمتابعة انشطة العناصر الارهابية في عموم العراق، فقد رصدت مؤشرات قادت بعد تحليلها الى الكشف عن وجود نوايا ارهابية لتنفيذ عملية ارهابية لاستهداف محكمة استئناف نينوى من قبل عصابات داعش الارهابي بواسطة ثلاثة انتحاريين او ما يسمى الانغماسين”.

وأضاف البيان، أنه “على اثر هذه المعلومات قام ابطالنا بمراقبة العناصر الارهابية وزرع مصادر تتابع تحركاتهم واماكن تواجدهم حتى تمكنوا من القبض على ثلاثة ارهابيين مع اسلحتهم ومعداتهم قبل دخولهم للمحكمة واحباط المخطط الارهابي بمهنية عالية”.

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