التخطيط: استمارة التعداد لن تتضمن خانة القومية والمذهب

بغداد/ نبأ مشرق

أفادت وزارة التخطيط، أمس الثلاثاء، بأن استمارة التعداد السكاني ستخلو من خانة القومية، مؤكدة أن استعدادات الاحصاء تتطلب توفير 150 الف جهاز لوحي.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حديث إلى (المدى)، إن “حقول استمارة التعداد السكاني المزمع اجراؤه من قبل وزارة التخطيط ستتضمن سؤالا عن الديانة فقط مع الابتعاد عن القومية والمذهبية”.

وأضاف الهنداوي، أن “حقل المذهب غير موجود في الاساس في التعداد المزمع إنجازه ولا في التعدادات السابقة”، مؤكداً أن “موعد التعداد لم يتم تحديده لغاية الوقت الحالي”.

وأشار، إلى “آليات ومتطلبات معينة ينبغي اكمالها وتعد متطلبات اساسية للتعداد وتمثل العمود الفقري لتنفيذ التعداد ونتحدث عن توفير الاجهزة اللوحية التي سوف يستخدمها العدادون في تنفيذ التعداد الالكتروني”.

ولفت الهنداوي، إلى أن “التعداد يحتاج حوالي 150 ألف جهاز لوحي بمواصفات خاصة تستدعي التعاقد مع شركات عالمية متخصصة في هذا الجانب لتجهيز الاجهزة اللوحية”، مؤكدا ان “عملية تدريب العدادين امر ضروري لنجاح التعداد”.

ويواصل، أن “عملية التعداد تحتاج الى اجراء تعداد تجريبي في مناطق مختارة من المحافظات وبعدها اجراءات الحصر والترقيم وانشاء مركز وطني متخصص لمعالجة البيانات وهذه تأخذ مديات زمنية وتخصيصات مالية”.

ونوه، إلى أن “التعداد بحاجة لتوفير الخرائط الجوية للوحدات الادارية ليكون من خلالها تحرك العدادين والوصول الى المناطق”، مبينا ان “التخصيصات المالية يجب ان تغطي هذه المتطلبات”.

ومضى الهنداوي، إلى أن “الوزارة ستتبع نفس الاجراءات الخاصة بالتعداد على جميع المحافظات لان التعداد سيجري في وقت واحد من دون اختلاف الاستمارة او الآليات”.

وتحدث، عن “إعادة تشكيل الهيأة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن في العراق، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط محمد علي تميم”.

ويواصل، أن “إعادة تشكيل الهيأة جاء في ضوء البرنامج الحكومي، الذي أكد على أهمية تنفيذ التعداد العام للسكان”.

وانتهى الهنداوي، إلى أن “الهيأة ستعمل على تهيئة الظروف المطلوبة وتحديد الموعد المناسب لتنفيذ التعداد”.

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