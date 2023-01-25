باختصار.. أهم اخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل..

البنك الدولي يدعم الكهرباء في غرب إفريقيا بـ311 مليون دولار.. مقتل 3 أشخاص فى إطلاق نار بواشنطن.. الأمن العراقى يؤكد حرصه على تعزيز العلاقات مع الناتو



كالبنك الدولي يدعم قطاع الكهرباء في غرب إفريقيا بـ311 مليون دولار

وافق البنك الدولي على تقديم 311 مليون دولار أمريكي لدعم وتمويل شبكات الإنارة وتوليد الكهرباء في غرب إفريقيا.تب: أحمد علوى



واشنطن: نبحث كل السبل لمساعدة كييف أمنيا

قالت السلطات الأمريكية، إنها تبحث كل السبل لمساعدة كييف أمنيا، متابعة: نبحث مع بكين تبعات الدعم المادي لموسكو، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

إعفاء رواندا من مديونيات 7.1 مليون دولار في إطار مبادرة لدعم إفريقيا

وافقت الحكومة الصينية على إعفاء رواندا من مديونيات قدرها 7.1مليون دولار أمريكي كانت قد اقترضتها رواندا من بكين لإنشاء طرق.

مراسل “القاهرة الإخبارية”: المساعدات العسكرية الغربية ستكون أهدافًا للجيش الروسى

قال حسين مشيك مراسل “القاهرة الإخبارية” من موسكو، إن الكرملين، أكد صباح اليوم أن تسليم ألمانيا “ليوبارد” إلى كييف، سيؤدي إلى تدهور العلاقات بين موسكو وبرلين.

السلطات الروسية تكشف كميات الذخيرة والأسلحة الحديثة بحوزة الجيش

أكد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، أن لدى بلاده ما يكفي من الأسلحة والذخيرة ووسائل التدمير، مشيرًا إلى أن الجيش الروسي حصل منذ بداية العام على أحدث الأسلحة.



القاهرة الإخبارية: برلين توافق رسميا على إرسال دبابات ليوبارد لكييف

أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن برلين توافق رسميا على إرسال دبابات ليوبارد لكييف، فيما قالت سلطات كييف، إن إرسال الدبابات إلينا سيمثل صفعة لروسيا.

واشنطن: G7 تتعهد بدعم قطاع الطاقة بأوكرانيا

قالت السلطات الأمريكية، إن مجموعة السبع G7 تتعهد بدعم قطاع الطاقة بأوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

منظمة الصحة العالمية تكشف تفاصيل اختطاف أحد أطبائها في مالي

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اختطاف أحد أطبائها في شرق مالي، لافتة إلى أن الدافع وراء الحادث غير واضح، جاء هذا في بيان صادر، الثلاثاء، عن الهيئة الصحية التابعة للأمم المتحدة، بحسب وكالة “فرانس برس”.

الرئيس الروسى: إنتاجنا من صواريخ الدفاع الجوى تضاعف 3 مرات

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن إنتاج بلاده من صواريخ الدفاع الجوى تضاعف 3 مرات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.



القاهرة الإخبارية: مقتل 3 أشخاص فى إطلاق نار بمدينة ياكيما بواشنطن

أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار بمدينة ياكيما بواشنطن، وقال قائد شرطة ياكيما، إن المشتبه بإطلاق النار ما زال طليقًا.

إدانات عربية ضد تمزيق نسخة من المصحف الشريف من متطرف فى هولندا

أدانت الخارجية السعودية واستنكرت بشدة ، اليوم الثلاثاء، إقدام أحد المتطرفين في هولندا على تمزيق نسخة من المصحف الشريف في مدينة لاهاي الهولندية، في خطوة استفزازية لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

البنك الدولي يؤكد مواصلة دعم مشروعات الطاقة في تونس

أكد البنك الدولي مواصلة دعم مشروعات قطاع الطاقة في تونس وتطوير الشبكة التونسية لنقل الكهرباء ومساعدتها على تجاوز كافة المعوقات التي تواجهها فضلا عن النهوض بقطاع الطاقة المتجددة والمناجم.

الأمن القومي العراقي يؤكد حرص بغداد على تعزيز العلاقات مع الناتو

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، حرص حكومة بلاده على تعزيز العلاقات مع الناتو لتطوير مهارات وقدرات القوات الأمنية.

محافظ سلفيت الفلسطينية يستقبل السفير المصرى لدى فلسطين إيهاب سليمان

استقبل اللواء/ د.عبد الله كميل، محافظ سلفيت الفلسطينية، السفير/ إيهاب سليمان، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين، بحضور عدد من رؤساء البلديات.

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