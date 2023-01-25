برشلونة يمتلك الحصن الأقوى في أوروبا

يقدم برشلونة موسما رائعا، من الناحية الدفاعية، تحت قيادة مدربه الإسباني تشافي هيرنانديز.

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن برشلونة يعتبر أكثر الأندية حفاظا على شباكه نظيفة، على مستوى الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا هذا الموسم (13 مباراة).

ويعتبر برشلونة، أقل فريق استقبالا للأهداف في مرماه بالدوريات الأوروبية هذا الموسم، برصيد 6 أهداف فقط.

ويحتل برشلونة، صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني، برصيد 44 نقطة، جمعها من 17 مباراة، حيث حقق الفوز في 14 لقاء، وتعادل في 2 وخسر لقاء وحيد.

وسجل برشلونة 36 هدفا، بينما استقبلت شباكه 6 أهداف.



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