Posted on by

برشلونة يمتلك الحصن الأقوى في أوروبا

يقدم برشلونة موسما رائعا، من الناحية الدفاعية، تحت قيادة مدربه الإسباني تشافي هيرنانديز.
وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن برشلونة يعتبر أكثر الأندية حفاظا على شباكه نظيفة، على مستوى الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا هذا الموسم (13 مباراة).
ويعتبر برشلونة، أقل فريق استقبالا للأهداف في مرماه بالدوريات الأوروبية هذا الموسم، برصيد 6 أهداف فقط.
ويحتل برشلونة، صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني، برصيد 44 نقطة، جمعها من 17 مباراة، حيث حقق الفوز في 14 لقاء، وتعادل في 2 وخسر لقاء وحيد.
وسجل برشلونة 36 هدفا، بينما استقبلت شباكه 6 أهداف.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close