بلاسخارت: المنتخب العراقي قدم ملحمة بطولية في خليجي 25



هنأت الممثلة الخاصة للأمين العامّ للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، اليوم الثلاثاء، وفد المنتخب الوطني الفائز بكأس خليجي 25 في البصرة.

ووصفت بلاسخارت في لقاء مع وفد المنتخب، بحسب بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم، أداء الفريق العراقي، بالملحمة البطولية في منافساتِ خليجي 25، وقالت إنه “نال اللقب عن جدارة واستحقاق”.

وعبرت، وفقاً للبيان، عن “إعجابها بأداء وروحية اللاعبين الجماعية، وإنها حضرت مباراة العراق والسعودية التي كانت مميزةً في كل شيء”.

وأشادت بلاسخارت “بدعم الجماهير ومؤازرتها والتي كانت لافتة للعالم أجمع”.

يذكر أن المنتخب العراقي توج بلقب كأس الخليج العربي 25، بعد فوزه على نظيره العُماني بثلاثة أهداف مقابل اثنين، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد البصرة الدولي، من بطوله كأس خليجي 25.

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