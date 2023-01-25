بينهم مقربون من بوتين .. وفد روسي رفيع المستوى سيزور العراق



كشف مصدر سياسي مطلع، الثلاثاء، عن زيارة وفد روسي رفيع المستوى للعراق لبحث عدد من الملفات في مجالات الاستثمار والطاقة والتسليح.

وقال المصدر إن “وفدا روسيا دبلوماسيا وعسكريا وإقتصاديا رفيع المستوى سيزور العراق مطلع الشهر المقبل في مهمة وصفت بـ “الخاصة” بينهم مقربون من الرئيس فلاديمير بوتين”.

واضاف أن “الوفد سيلتقي الرئاسات الثلاث العراقية وكبار المسؤولين العراقيين، السياسيين والإقتصاديين لبحث عدد من الملفات في مجالات الاستثمار والطاقة والتسليح وتسهيل أنشطة رجال الأعمال في البلدين”

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