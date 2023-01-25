تسيس الدين اضرار به

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د.أكرم مطلك

ان الدين كمنظومه أخلاقيه وغايات ساميه تعمل على ايجاد حاله من التوافق المجتمعي دون الأنحياز الى بعضها دون البعض الاخر وان تنتج مجتمع تسوده العداله ويكرم فيه المواطن . ان الخطأ الجسيم الذي وقعت فيه الحركات الأسلاميه السياسيه هو نهج تسيس الدين واوقعت المجتمع في مستنقع سياسات لاتعترف ببعض القيم الأخلاقيه وتغليب المصالح الخاصه والحزبيه ولاتراعي مصالح الأقليات العرقيه او الدينيه او المذهبيه كما تحرم الفئات الكادحه من حقها في العيش الكريم وعملت على اخضاع سياسة تسيس الدين الى أهواءها بمصادرت الحريات العامه وفرض وجهات نظرها في تطبيق الأحكام والتعاليم الدينيه حسب مزاجها وانتهكت الحريات وحولت المجتمع الى مجتمع بائس فقير ومتسول يذكرنا بممارسات الكنيسه وكهنوتها في العصور الوسطى التي كانت تقتل وتستبيح دماء الأبرياء وتهتك أعراضهم بأسم الدين وتقف بوجه العلماء والمفكرين والمثقفين التنويرين مما ادى الى كراهية الدين والتطلع الى الأنفلات والأنعتاق منه ومن قبضة كهنته فحدثت الثورات وعمدت الشعوب الى اخراج الدين من حياتها وحصره في الكنائس والمعابد كطقوس روتينيه لذا مسألة تسيس الدين تؤدي الى نتائج مرعبه اي تلوث الدين ببراثين السياسه وتشويهه مما يخلق لنا شباب وجيلا يكره الدين ويسعى الى الهجره من الوطن لأجل استنشاق هواء الحريه خارجه.أذا أردنا الأصلاح الجذري للمؤسسه الدينيه والتعليميه ومحاربة الطائفية والأرهاب والفساد لابد من فصل الدين عن السياسه وهي مهمه تمثل الحرص على استقرار المجتمع.

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