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شهقة حلم موؤدة

ابتسام الحاج زكي

وتتطلع إلى مداها التي وُعِدت
فيرتد إليها
مهشّما
حلمها
الذي رسمته مدى
لقابل أيامها
***
أنّى اتجهت
فثمّة طمر
وثمّة من يهيل التراب
لكن…
وما أن أطلقتها علامة السؤال
حتى صعقتها الإجابة
آه يا حلم
لم تُمهل شهقة
تمنحك الحياة

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