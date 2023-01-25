شهقة حلم موؤدة

ابتسام الحاج زكي
وتتطلع إلى مداها التي وُعِدت
فيرتد إليها
مهشّما
حلمها
الذي رسمته مدى
لقابل أيامها
***
أنّى اتجهت
فثمّة طمر
وثمّة من يهيل التراب
لكن…
وما أن أطلقتها علامة السؤال
حتى صعقتها الإجابة
آه يا حلم
لم تُمهل شهقة
تمنحك الحياة
ابتسام الحاج زكي
وتتطلع إلى مداها التي وُعِدت
فيرتد إليها
مهشّما
حلمها
الذي رسمته مدى
لقابل أيامها
***
أنّى اتجهت
فثمّة طمر
وثمّة من يهيل التراب
لكن…
وما أن أطلقتها علامة السؤال
حتى صعقتها الإجابة
آه يا حلم
لم تُمهل شهقة
تمنحك الحياة
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