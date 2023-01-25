شهقة حلم موؤدة

ابتسام الحاج زكي

وتتطلع إلى مداها التي وُعِدت

فيرتد إليها

مهشّما

حلمها

الذي رسمته مدى

لقابل أيامها

***

أنّى اتجهت

فثمّة طمر

وثمّة من يهيل التراب

لكن…

وما أن أطلقتها علامة السؤال

حتى صعقتها الإجابة

آه يا حلم

لم تُمهل شهقة

تمنحك الحياة

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