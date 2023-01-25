ملخص وأهداف مباراة بايرن ميونخ ضد كولن فى الدوري الألماني



بايرن ميونخ

كتب: هاني عبد النبي

تعادل فريقا بايرن ميونخ ضد كولن إيجابياً بنتيجة 1-1 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب “أليانز أرينا”، ضمن منافسات الجولة الـ17 من بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي 2022-2023.

افتتح أهداف المباراة إلياس السخيري في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء في بداية تهديفية مبكرة لنادي كولن، قبل أن يسجل جواو كيميتش هدف بايرن ميونخ في الدقيقة 90.

بهذه النتيجة يحتل بايرن ميونخ صدارة ترتيب الدوري الألماني في الموسم الحالي برصيد 36 نقطة حصدها من 17 مباراة، فاز فى 10 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر مواجهة وحيدة.

وكان بايرن ميونخ تعادل مع مضيفه فريق لايبزيج، بنتيجة 1 – 1، فى اللقاء الذى جمعهما مساء الجمعة الماضي، على ملعب “ريد بول أرينا”، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من مسابقة الدوري الألماني.

فى حين يحتل كولن المركز الـ10 في جدول ترتيب الدوري الألماني في الموسم الحالي برصيد 20 نقطة حصدها من 17 مباراة، فاز في 5 مباريات وتعادل في 6 مباريات وخسر مثلها.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: ألفونسو ديفيز، ماتيس دي ليخت، دايوت أوبيكانو، نجامين بافارد.

خط الوسط: ليون جوريتزكا، توماس مولر، جوشوا كيميتش.

خط الهجوم: كينجسلي كومان، تشوبو موتينج، ليروي ساني.

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