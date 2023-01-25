مناورات أميركية ـ إسرائيلية وسط التوتر مع إيران



بدأت إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، مناورات عسكرية تشارك فيها سفنٌ وقاذفات ذات قدرة نووية، في وقت يزداد فيه التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ووصف مسؤول عسكري أميركي هذه المناورات بأنَّها أهم تدريب عسكري مشترك بين البلدين، مضيفا أنَّها ستستمر حتى الجمعة وتهدف لإظهار التكامل بين الجيشين الأميركي والإسرائيلي. وتابع أنَّ «حجم التدريبات مرتبط بمجموعة كاملة من السيناريوهات».

وصرح المسؤول الأميركي «ربما تخلُص إيران إلى استنتاجات بعينها من ذلك»، لكنه قال إنَّ «التحدي تزايد» مع تقدم طهران في إنتاج ما يكفي من اليورانيوم المستخدم في صنع سلاح نووي.

ومن المرجح أن تستقطب التدريبات اهتمام طهران، إلا أنَّ مسؤولين أميركيين قالوا إنَّه لن تكون هناك نماذج محاكاة لأهداف إيرانية وإنَّ التدريبات ليست موجهة لخصم معين. وقال الجيش الإسرائيلي إنَّ مناورة «سنديان البازلت» ستحاكي شنَّ غارات على أهداف والتمرن على سيناريوهات معقدة.

وهذه أول مناورات مشتركة بين البلدين بعد تولي بنيامين نتنياهو قيادة الحكومة في إسرائيل علما أنَّه من أبرز المعارضين للاتفاق النووي الإيراني ومحاولات إحيائه من قبل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن. في سياق متصل، قال المبعوث الأميركي الخاص بإيران، روب مالي، إنَّ إدارة الرئيس جو بايدن ستضاعف ضغوطها على الصين لوقف شراء النفط من إيران. وأضاف مالي لقناة «بلومبرغ» الإخبارية أنَّ «الصين هي الوجهة الرئيسية للصادرات غير المشروعة من إيران» وأنَّ واشنطن مستعدة لـ«تكثيف» المحادثات بغية إقناع الصين بوقف هذه المشتريات.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط