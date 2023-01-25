من ادب المهجر

عيناك

بدل رفو

غراتس /النمسا

عيناكِ..

كالمزن تهطلُ عشقاً ،

ضوءً للمسافات البعيدة..

وصباحات المدن الحزينة ،

تتسكع في جزر العالم وشماً

لحكايات الشطآن وسكون البحر

امام لهيب عشق سرمدي ،

وقتها ستمتطين صهوة الحلم والفرح..!!

*** ***

عيناكِ..

دهشةٌ وحيرةٌ وطلسمٌ

لأزمنةٍ داهمتها ريح سوداء ،

وحزن بين اشواك عواصف الخوف

من المستقبل واليأس..!!

*** ***

عيناكِ..

تصارعُ اقنعة الأوبئة..

تلتحفُ بالفجر سلاماً

وبنوافذ المجهول والخفافيش العميان املاً،

بطرائف المدن بوح حبور

وسحرٌ وزرقة سماء!!

*** ***

عيناكِ..

عشقٌ خجول لأمسيات تشرين فيينا..

والدانوب يتوق للربيع ليغازلهُ بتراتيل الحب

ليفيض حروفاً ولوزاً واغان مفعمةً

بحكايات والوان (بورانو)

واصابعكِ تراقصُ الالحان اشتياقاً

لفنجان قهوة احتسيناه في ( توسكانا)

*** ***

عيناكِ..

حكاياتُ مدنٍ وجداولٌ..

وانهار قواربها كأبياتِ قصائدٍ

لشعراء..

مسافرون يلهثون في المنافي

وراء قافلة الحرية

قد تقودهم الى الوطن!!

*** ***

عيناكِ..

عواصمٌ لامبراطورياتٍ واوطان

لم تعرف للخنوع معنى،

انت سيدةُ الموج والبحر

وعرس الحرية ،

عيناكِ ..غابات فيينا

ثورة للخيالات النقية

ولعاطفةٍ تعتليها بركة آلهات اليونان شعرا!!

*** ***

عيناكِ..

حمرةُ الفجر ،

وعرسٌ للبحر والصيادين

سمفونيةٌ للكائنات والناجين

من كوارث الحروب ،

عيناكِ ..سريرٌ لأوجاعي

ولذةٌ لحكاياتي واغنية للماء

*** ***

عيناكِ..

فصول لأنفاسي ورحلاتي ،

ضوء خيمتي ودربي

عيناكِ غاباتٌ اطرق بيبانها

لأغرق في محيطاتِ اسرارها،

عيناكِ .. ارث المكان والزمان

..!! وغابات الروح

*** ***

عيناكِ..

اساطيلٌ في موانئ ومحيطات روحي

تحيلُ اوجاعي وبقابا أيامي ..

وتنهيدات خريف العمر الى سكينةٍ توشحُ

ملامح الحضارات

وللعشق عقد قران!!

بورانو ..جزيرة تقع في البحر المتوسط بالقرب من جزيرة البندقية و تشتهر ببيوتها الملونة.

توسكانا …اقليم في ايطاليا

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