نواب: متجهون إلى إجراء الانتخابات المحلية بعد إكمال متطلباتها

يبدو أن الكتل السياسية متفقة على إجراء الانتخابات المحلية نهاية العام الحالي، بعد الاتفاق على عدد من القضايا التي تخصها وأبرزها قانونها وتوفير التخصيصات المالية لعملية الاقتراع وتهيئة جميع المتطلبات.

وقال النائب محمد الشمري، إن “حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بصدد مناقشة قانون الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات مع مفوضية الانتخابات بهدف استكماله وارساله الى مجلس النواب لإقراره”.

وأضاف الشمري، ان “اجراء انتخابات مجالس المحافظات محسوم وسيجرى وفق الموعد الذي حدده البرنامج الحكومي”.

وأشار، إلى أن “ثلاثة عوامل رئيسية لإجراء الانتخابات متوفرة وهي وجود إرادة سياسية والاعداد متواصل مع مفوضية الانتخابات لغرض تهيئة الإجراءات اللوجستية وان الموازنة ستتضمن أموالا مخصصة لإجراء الانتخابات”.

وقال النائب محمد البلداوي، إن “ملف انتخابات مجالس المحافظات قد حسم أمر إعادة الانتخاب واختيار شخوص جيدين لأهمية هذا المجلس لما يشكل من أهمية في إدارة المحافظة والشعب هو من سيختارهم لتمثيل المحافظة”.

وأكد البلدواي “إذا توفرت الظروف المناسبة ستتم الانتخابات في نهاية 2023 او بداية 2024 إذا ما تمت الأمور بشكل جيد وهناك تفاهمات بين الكتل للمضي بهذا الامر”.

وعلى صعيد متصل، ذكر النائب أوميد محمد، إن “اجتماعات البرلمان مع مجلس المفوّضين بخصوص قانون الانتخابات، مستمرّة”. وأضاف محمد: “خرجنا في جلستنا الأولى بتوصيات مهمّة بأننا سوف نقوم كلجنة قانونية وبالاستعانة بخبراء في القانون وممثّلين عن الكتل السياسية، بكتابة مسودة لقانون انتخابات مجالس المحافظات، حتى نخرج بصيغة نهائية تكون مقبولة من قِبَل جميع الكتل السياسية”.

وأشار، إلى أن “قانون انتخابات مجالس المحافظات يحتاج إلى ما بين أربعة إلى خمسة أشهر ليصبح قانوناً ناضجاً ومقبولاً من قِبَل الكتل السياسية، وأيضاً بالإمكان تطبيقه على أرض الواقع”.

وأكد محمد، أن “الجميع يعرف أن المقترحات أو الملاحظات من مجلس المفوّضين تكون مهمّة للقانون من الناحية الفنيّة واللوجستية”. وأردف، أن “الحكومة، برئاسة محمد شياع السوداني، لها مهلة محدَّدة لتنفيذ برنامجها الوزاري، ما يعني أن انتخابات المجالس ستجرى في الشهر العاشر المقبل”.

وعن الصيغة النهائية لقانون الانتخابات، يوضح محمد أن “كل الاحتمالات مطروحة، فربّما يبقى هذا القانون أو يتمّ الرجوع إلى قانون سانت ليغو 0.7 أو 0.9”.

كما أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عقيل الفتلاوي، ان “البرلمان يعتزم تشريع قانون انتخاب مجالس المحافظات في المرحلة المقبلة”. وأشار الفتلاوي، إلى أنه “من المزمع إجراء انتخابات مجالس المحافظات في تشرين الأول من العام المقبل”، مؤكداً أن “هناك إصراراً لدى مجلس النواب على تشريع قانون انتخاب مجالس المحافظات في هذه الفترة”.

يذكر ان البرنامج الحكومي لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد حدد موعد اجراء الانتخابات في شهر تشرين الأول القادم من السنة الحالية.

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