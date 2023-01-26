أبوذيّات متنوعة

د. حسن كاظم محمد

سِياسي هَلْ وكت سَـيّسه بْگُفّه

عايش عَـل چذب چَم مَرّه اْكُفَّه

أگـدَر أقـرَه وَجْهَـه وَقْـرَه كَـفّه

صُبُح يِحْچي شِكِل غَـيّر مِسيّه

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إلْجاهِل ماي راكِد في مَحَلّه

مَا دَبّر أمُر ويحِل شي مَحَلّه

حَلاةِ الزَرِع مِن يِنبَع مْحَلّه (فيه حلاوة)

ريحَه مِن بِعِـد وطيّب شَهيّه

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لا تْـفرِّق بَينِ الْـموصِل وْحِـلَّه

لَتْگِلّي بَعَـد حَـبْـل الْوَطن حِلَّه

ثابِت يُبْگه طولِ الدَهَر ما حِلَّه

وَشِـدّه بْقـوّه لَـفَّـه حَـيْـدريّـه

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وَحَگ أُمَّك وَبوك وْرَحْمَه جِدَّك

يُبْگه اْلفَخَر لَك عِزَّك وَجِـدَّك

تِستاَهِـل أفِجّ بْحور وَجْدَك (الوجدان)

عِرَفتَك بِالوَعَـد خالِصِ الْـنيّه

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ذِكَـرْت أيـّام حِلْوَه إلهَـه حَـنَّيـت

شَعْري بْيوم عِرْسي حِنّه حَنَّيت

مِن طال الـزَمن مَجْبـور حَنَّيت (انحنى ظهري)

خِفِت عَظْمي وِهَن وِيخون بيَّه

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لا تِقلق حَبيبي اْنطيني فَـكّه

مِفتاح الگلب يمّي سهـله فَكّه

يَومِ الْضیگ يِحتاجِ الْجرح فَكّه

نْعـيش نْمـوت نِتوالَـم سِـويّه

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بَردِ الـفَـجِر قـارِص بِـيه چِـلَّه

تِطلَـع شَمس يُبگه الْدفـو جُلَّه

سُـبحان الـخِـلَـق آدم وَجَـلّـه

وْتِرَك آياتِ لَه بْـكُـل البَريّـه

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إليِتوكّل عَـلَ ألله دَوم ما حار

وَغُط الْبَحَر وَكسِب إلَك مَحَّار

جَيتَك خَبَر عاجِل عَمَل بَحَّار

گلادة ليلـو أعَلّگهه بـِدَيّـه

وإلى اللقاء

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