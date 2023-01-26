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أبوذيّات متنوعة

أبوذيّات متنوعة
د. حسن كاظم محمد
سِياسي هَلْ وكت سَـيّسه بْگُفّه
عايش عَـل چذب چَم مَرّه اْكُفَّه
أگـدَر أقـرَه وَجْهَـه وَقْـرَه كَـفّه
صُبُح يِحْچي شِكِل غَـيّر مِسيّه
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إلْجاهِل ماي راكِد في مَحَلّه
مَا دَبّر أمُر ويحِل شي مَحَلّه
حَلاةِ الزَرِع مِن يِنبَع مْحَلّه (فيه حلاوة)
ريحَه مِن بِعِـد وطيّب شَهيّه
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لا تْـفرِّق بَينِ الْـموصِل وْحِـلَّه
لَتْگِلّي بَعَـد حَـبْـل الْوَطن حِلَّه
ثابِت يُبْگه طولِ الدَهَر ما حِلَّه
وَشِـدّه بْقـوّه لَـفَّـه حَـيْـدريّـه
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وَحَگ أُمَّك وَبوك وْرَحْمَه جِدَّك
يُبْگه اْلفَخَر لَك عِزَّك وَجِـدَّك
تِستاَهِـل أفِجّ بْحور وَجْدَك (الوجدان)
عِرَفتَك بِالوَعَـد خالِصِ الْـنيّه
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ذِكَـرْت أيـّام حِلْوَه إلهَـه حَـنَّيـت
شَعْري بْيوم عِرْسي حِنّه حَنَّيت
مِن طال الـزَمن مَجْبـور حَنَّيت (انحنى ظهري)
خِفِت عَظْمي وِهَن وِيخون بيَّه
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لا تِقلق حَبيبي اْنطيني فَـكّه
مِفتاح الگلب يمّي سهـله فَكّه
يَومِ الْضیگ يِحتاجِ الْجرح فَكّه
نْعـيش نْمـوت نِتوالَـم سِـويّه
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بَردِ الـفَـجِر قـارِص بِـيه چِـلَّه
تِطلَـع شَمس يُبگه الْدفـو جُلَّه
سُـبحان الـخِـلَـق آدم وَجَـلّـه
وْتِرَك آياتِ لَه بْـكُـل البَريّـه
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إليِتوكّل عَـلَ ألله دَوم ما حار
وَغُط الْبَحَر وَكسِب إلَك مَحَّار
جَيتَك خَبَر عاجِل عَمَل بَحَّار
گلادة ليلـو أعَلّگهه بـِدَيّـه
وإلى اللقاء

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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