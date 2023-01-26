الحراك العراقي والكونغرس الجديد والدولار

البرلمان الاوربي يصدر قررات حازمة ضد النظام الايراني ويشدد الحصار عليه وذلك باعتبار الحرس اللا ثوري الايراني حركة ارهابية، وصوت بالاغلبية الساحقة بدعم شعب ايران نحو حكومة مدنية ديمقراطية بقيادة الرئيسة مريم رجوي المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية. هذا التحرك يأتي مع التحركات الامريكية المتزايدة وخاصةً بعد سيطرة الجمهوريين على الكونجرس والذين يعتبرون اكثر تشدداً من الديمقراطيين مع حكومة ملالي ايران. السنت الامريكي ورغم سيطرة الديمقراطيين بفارق صوت واحد ولكن فيهم الاقوياء من الشيوخ الجمهوريين والمؤثرين على سياسة امريكا الخارجية امثال سنتور لندزي كراهام المحافظ القوي وأحد القادة المهمين بالحزب الجمهوري الذي يدفع باتجاه محاصرة ذيول ايران وليس ايران فقط وخاصة في العراق. عند زيارته الاخيرة للعراق قبل اكثر من اربعة شهور تعهد بمحاصرة ذيول ايران بالسيطرة الكاملة على الدولار الامريكي. وهذا ما حصل الان واكدته صحيفة الوول ستريت جورنال في عددها الصادر ١٩ / ١ / ٢٣ والذي أكدت انه بعد ان كانت البنوك العراقية تعمل بموجب قواعد أقل صرامة بعد الغزو الأمريكي عام 2003 الذي

أطاح بصدام حسين،وسنوات من الحكومات العراقية المتعاقبة الفاسدة والأزمات المستمرة من التمرد ( المقاومة العراقية ) ضد الاحتلال الأمريكي إلى سيطرة داعش على أجزاء كبيرة

من البلاد دفعت الإدارات الامريكية المتعاقبة إلى تأجيل جعل النظام المصرفي العراقي يمتثل

لممارسات تحويل الأموال العالمية حتى الآن. ولكن وبعد ان استمرت الحكومات العراقية

المتعاقبة بدعم حكومة ملالي ايران والتحايل على الحصار الدولي ضدها بتحويل ٢٥٠ مليون دولار يومياً من اموال العراقيين وبتزوير اوراق التحويلات وعدم تحديد المستلم النهائي والذي تأكد بالمطلق من قبل السلطات الامريكية انها ذاهبة الى ايران الملالي (٢٥٠ مليون دولار x ٢٦٠ يوم عمل = ٦٥ مليار دولار عملة مهربة فقط ماعدى النهب من خلال الحدود عن طريق المليشيات القذرة، ويكولون ليش الشعب العراقي ميت من الجوع مع كل هل الثروة النفطية). لهذا بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك

في فرض ضوابط أكثر صرامة ( الضوابط الدولية المعتادة في كل دول العالم) على المعاملات

الدولية للدولار من قبل البنوك التجارية العراقية في نوفمبر ، في خطوة للحد من غسيل الأموال

والاستيلاء غير القانوني على الدولارات المهربة الى إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط تخضع

لعقوبات شديدة مثل سوريا ولبنان. وبموجب الإجراءات الجديدة ، يتعين على البنوك العراقية

أن تقدم تحويلات بالدولار على منصة إلكترونية جديدة مع البنك المركزي ، ثم يراجعها الاحتياطي

الفيدرالي. قال مسؤولون أميركيون إن النظام الجديد يهدف إلى الحد من استخدام النظام المصرفي العراقي لتهريب الدولارات إلى طهران ودمشق وملاذات غسيل الأموال الاخرى في جميع أنحاء الشرق الأوسط( العتاك يبقى عتاك ولم يصبح رجل دولة ويحترم شعبه الى يوم القيامة). معناه باختصار ان الدينار سيتساقط اكثر واكثر مادام هل الذيول في الحكم وتعمل بكل جهدها ان تكون عبداً للصنم خامنئي متناسية شعبها الذي عانى الكثير خلال حكمهم في العشرين سنة الماضية.

انتهت بطولة خليجي 25 والحمد لله جاءت النتائج كما تأملناها وانتصر العراق بلعبهم الرائع وبلياقة لاعبيه وحسن تصرفهم بالملعب وانتصر العراق بكرم واخلاق اهل البصرة اولاً والعراقيين عموماً وحسن تصرفهم مع الاخوة الخليجين من حسن الضيافة والاحترام والامن والكرم طبعا الذي فاق كل الحدود المتعارف عليها في مثل هذه الفعاليات. فاز العراقيين بحب اخوانهم الخليجين العرب الذين كانوا أيضاً شواقين لملقاهم وانبهارهم بهم. كان عرساً عربياً خليجياً بامتياز نجح به الجميع الا إيران والدولة العراقية ومؤسساتها. إيران الملالي ومعممين العراق خسروا عشرين سنة من التعب والجهد ومن خلال ذيولهم بتمرير سموم الطائفية والكراهية بين الشعب الواحد ولكنهم فشلوا فشلاً ذريعاً لان الشعب توحد بالكامل ونسى ما لقنوه كفراً وألحاداً على اننا مقسمين الى طوائف واديان وقوميات وأدرك انه شعب واحد عريق اسمه العراق شاء من شاء وابى من ابى. حاولوا الملالي في ايران وذيولهم في العراق على تحدي العراقيين بتسمية الخليج بالعربي ولكن الشعب كله انتفض وتوحد ونسى همومه وتحدى العمائم جميعاً واعلن انه عربي والبطولة تحمل اسمه العربي ويبقى عربي الى ان يطاح بعمامة كل مجرم وفاسد وكذاب في ايران والعراق وان هذا اليوم لقريب.

الثورة الايرانية المباركة في يومها ال ١٣٢ وقوتها تزداد وعزم مقاتليها يكبر ووحدة شعوبها تقترب اكثر وقربها للهدف الذي يطيح بالعمائم السوداء المزيفة الحاقدة الحاكمة للبلاد من اكثر من اربعين سنة بالنار والحديد اصبح قاب قوسين او ادنى. عشرات الالاف يخرجون في تظاهرات الى الشوارع في زاهدان عاصمة محافظة سيستان وبلوشستان، ومدينتي خاش وراسك في سيستان وبلوشستان، ومدينة بابلسر الشمالية ومدن كاليكش وتبريز ومهندسة وردسر وسفز في مظاهرات قوية مناهضة للنظام وبمناسبات مختلفة منها عقب صلاة الجمعة في المدن اعلاه ومنها تعبيراً عن فرحتهم بقرار البرلمان الاوربي بحق الحرس اللا ثوري ، وهتف المتظاهرون هتافات موحدة مثل “الموت لخامنئي” و “الموت لحرس الملالي! الموت للباسيج، الموت للديكتاتور، “سأقتل من قتلوا أخي!” ، “لا نريد جمهورية إعدام!” ، “هذه سنة الإطاحة بعلي (خامنئي)!” ، “خامنئي قاتل! حكمه غير شرعي! “،” خامنئي ، عار عليك! ارحل من البلاد! ” و “الموت للظالم سواء كان الشاه أم المرشد”. هتافات شبيه بهتافات العراقيين المتظاهرين والثوار الابطال والتي دائماً يلخصوها بشعارين مهمين “الشعب يريد اسقاط النظام” و ” الشعب يريد وطن” وان نصر الشعبين لقريب. الحراك العراقي يتحرك بكل قوة هذه الايام في واشنطن ويتصل بالكونجرس الجديد ويحثهم على اعطاء الاهتمام لشعب ودولة العراق اكثر من الكونجرس الماضي والعمل على اصدار القوانين التي تشل هذا النظام ومنع فساده وتضيع اموال شعبه وتشتيتها على ايدي العصابات المليشياوية، وتوجيهها بالكامل في اتجاه وصالح شعب العراق ونجاحه. الحراك العراقي عازم على انجاح التجربة الديمقراطية الحقيقية في العراق وبمساندة شعب العراق البطل والعالم الحر وبكل الطرق القانونية المتاحة لنا في الخارج وان تحقيق الهدف اصبح قريب، ولا تنسوا ان الله دائماً معنا.

د. أيهم السامرائي

الحراك العراقي

٢٦ / ١ / ٢٠٢٣

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